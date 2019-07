Machen Sie mal eine kurze Umfrage in Ihrem Umfeld: Was fällt den Leuten zur FDP ein? Mir Folgendes: die 18-Prozent-Pleite, Möllemann und der Fallschirm, das Bundestags-Aus, vor dem noch schnell ein paar Posten verteilt wurden. Das Scheitern von Schwarz-Gelb-Grün. Und dann dieser Christian Lindner, der als Coverboy den Bundestagswahlkampf bestritt und seitdem auf Fotos und im TV eher wie ein Milchbubi aussieht. Wieso ich sein Aussehen erwähne? Das tue nichts zu Sache? Ich soll lieber mal über Inhalte schreiben? Nun … Was fällt mir da ein? Christian Lindner hat schon ein paar Ideen, und die bläst er auch täglich in die sozialen Medien hinaus. Aber sie widersprechen sich (Aktenkoffer ja, Aktenkoffer nein; Steuern sind zu hoch, aber sein steuerfinanziertes Mandat behält er trotzdem) - und ein großes Ganzes ist sowieso nicht erkennbar. Aber die FDP, die steht schon für Inhalte? Na ja ... Mir scheint, sie besteht nur noch aus Christian Lindner. Womit wir wieder am Anfang wären. jot