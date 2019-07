Die heißen Hundstage in der Stadt werden immer mehr. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

So einen schönen Blick über Berlin hat auch der Regierende Bürgermeister nicht jeden Tag. »Ganz schön frisch hier oben«, sagt Michael Müller (SPD), als er am Dienstagmorgen an der Brüstung auf dem Dach des alten Wasserturms auf dem Fichtenberg in Steglitz steht und den Blick über die Stadt schweifen lässt. Die Wolkendecke ist grau und dicht. Die Sicht ist diesig. Später könnte es regnen. Auch, wenn es das Wetter dank des Tiefs »Rico« dieser Tage nicht unbedingt vermuten lässt: Es ist Sommer in Berlin und damit Zeit für die alljährliche Informationstour des Senatschefs zu ausgewählten Wissenschaftsstandorten in der Hauptstadt.

Diesmal interessiert sich der Regierende, der auch Senator für Wissenschaft ist, besonders für das Klima. Am Institut für Meteorologie der Freien Universität (FU) will er mit Forscherinnen und Forschern über das Stadtklima und den Klimawandel sprechen. »Von hier oben haben wir eine gute Übersicht über den Him...