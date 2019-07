Tom Mustroph, Radsportautor und Dopingexperte, berichtet zum 18. Mal für »nd« von der Tour de France. Foto: nd/Jirka Grahl

Halb Frankreich war beglückt, als zum Nationalfeiertag Julian Alaphilippe ins Gelbe Trikot des Führenden der Tour de France schlüpfte. Anderen war das eher egal. Ein mit Maschinenpistole bewaffneter Polizist, der durchs Startdorf der Tour de France patrouillierte, zuckte auf nd-Nachfrage nur mit den Schultern. »Ach, Radsport interessiert mich nicht so. Wer dieses Gelbe Trikot hat, auch nicht«, sagte er just in dem Moment, als eben jenes Gelbe Leibchen auf dem Podium präsentiert wurde und große Teile der anwesenden Franzosen in großen Jubel ausbrachen.

Gelbe Radfahrerhemden dürften auch jenen Menschen eher egal gewesen sein, die als Gelbwesten bei der Militärparade in Paris versucht hatten, ihren Protest kund zu tun. Sie riefen »Wir wollen Hummer« und versuchten, nah an die Tribüne mit Präsident Macron zu gelangen, um ihm demonstrativ den Rücken zuzukehren.

Dass es brodelt in Frankreich, dass Brot und Spiele nicht mehr reichen...