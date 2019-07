Das Schweigen in den Familien war eisern. Es war eisig, denn es durfte nicht gewesen sein, was geschehen war. Und es gehörte doch zur Parteidoktrin. Die dem Terror Stalins Entkommenen und die Davongekommenen setzten in der DDR jene Politik fort, in deren Namen in der Sowjetunion in den 1930er Jahren Verbrechen begangen worden waren. Oft, obwohl die Idee, der eigene Glaube in Moskau zutiefst erschüttert wurden. Jeden konnten Verhaftung und Verschleppung treffen, es gab keinerlei Gewissheit, pure Angst herrschte im Moskauer Hotel »Lux«.

Viele überleben nur, weil sie wegschauten, schwiegen oder gar verrieten, die jähen Wendungen in Stalins Politik und Ideologie vorausahnten, weil sie anpassungsfähiger waren als andere, mitunter auch schamloser, rabiater, ruchloser. Diese davongekommenen deutschen Kommunisten waren in der DDR dann weiterhin abhängig von den Vorgaben aus Moskau und alsbald selbst oder erneut tatkräftig dabei, »Abweichler« au...