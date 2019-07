Frankreichs Verkehrs- und nun auch Umweltministerin: Elisabeth Borne Foto: AFP/Ludovic Marin

Verkehrsministerin Elisabeth Borne, die bisher dem Umweltminister unterstellt war, ist aufgerückt und hat am Mittwoch in Personalunion das gesamte Ministerium für Umwelt und Verkehr übernommen. Ihr Vorgänger François de Rugy war am Vortag über das »Hummer-Gate« gestürzt - über Enthüllungen über den luxuriösen Lebensstil in seiner früheren Funktion als Präsident der Nationalversammlung.

Im Gegensatz zu fast allen anderen Mitgliedern der Regierung ist Borne keine Politikerin, sondern Technikerin. 1961 in Paris geboren, war sie von Jugend an Mitglied der Sozialistischen Partei und trat 2016 der von Emmanuel Macron ...