»Schickt sie zurück«, schrie die Menge im Chor, als Donald Trump am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung über Ilhan Omar sprach. Der US-Präsident setzte damit seine Attacken gegen vier prominente linke Demokratinnen vom Wochenende fort, besonders aber gegen die Abgeordnete aus Minnesota und ihr Markenzeichen: farbige Kopftücher. Die im vergangenen Herbst ins US-Repräsentantenhaus gewählte Omar ist eine der beiden ersten Muslimas im US-Kongress und damit die perfekte Zielscheibe für Trump und die rassistische Mobilisierung seiner Anhänger.

Die in Mogadischu geborene Parlamentarierin war 1992 mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflüchtet und hatte in den USA Asyl erhalten. Ihr Vater arbeitete als Taxifahrer; sie selbst wurde schon als Schülerin politisch aktiv. Mit 17 Jahren wurde sie im Jahr 2000 eingebürgert und studierte dann Politikwissenschaften im ländlichen Bundesstaat...