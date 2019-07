Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, auf Wahlkampftour in Uschgorod Foto: Ukrinform/dpa

Herr Ischtschenko, bei den ukrainischen Parlamentswahlen sagen Umfragen der Partei Diener des Volkes von Wladimir Selenskyj knapp 50 Prozent der Stimmen voraus. Dabei existierte die Partei bis vor wenigen Monaten noch gar nicht. Wie ist das zu erklären?

In erster Linie ist das ein Resultat von Selenskyjs Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und seiner persönlichen Popularität. Abgesehen von Selenskyj sind sehr wenig bekannte Leute in der Partei. Noch wichtiger ist: Das Wählen gegen die Eliten, die in der Vergangenheit an der Macht waren, geht weiter. Viele haben einfach genug von der Politik der vergangenen 30 Jahre.

Welches Programm vertritt die Partei Diener des Volkes?

Programme haben in der ukrainischen Politik keine große Bedeutung. Viele Parteien schenken dem keine große Aufmerksamkeit, denn bei Wahlen zählt weniger, was im Programm geschrieben steht, als Faktoren wie der Wiedererkennungswert, die Parteivorsitzenden...