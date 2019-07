Geht es ums Klima, fehlt plötzlich die Fantasie. Da ist nur noch Scham: »Vergib mir, ich bin geflogen!« Weshalb die Leute schnell einen Ablass kaufen wollen: »CO2-Steuer jetzt! Zahle auch astronomische Preise!« Der Ablass kostet zwar: »Buh! Unsozial! Das sind ja wirklich Mondpreise! Aber muss ja ...« Das hat dann den Vorteil, dass man nichts am eigenen Verhalten ändern muss, denn: »Mein CO2 hab ich selbst bezahlt!« Immer soll etwas abgeschafft oder verboten werden. Also anderen. Man selbst tut zwar das Gleiche - essen, atmen -, das ist aber nicht dasselbe. »Weil: Ich mach das bewusst und nachhaltig!« Ach so. Wenn der Klimawandel schlimm ist, ist es dann nicht besser, ihn durch mehr CO2 zu beschleunigen? Dann ist er ja schneller vorbei. Also: Wegen des Wandels nicht bremsen, sondern mit Vollgas (Methan!) gegen die Wand brettern - vielleicht bringt das die Wandelwand zum Einsturz. Aber bewusst nachhaltig! Oder neuen Planeten suchen. Damit wir nicht den Mond anheulen müssen. stf