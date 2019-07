Der frühere SPÖ-Kanzler Christian Kern arbeitet nun in Russland. Foto: Imago Images/Eibner

Um einen Besuch des damaligen österreichischen Kanzlers Christian Kern vor zwei Jahren beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg ranken sich inzwischen einige Legenden. Wegen seiner dort vorsichtig geübten Kritik behauptete kürzlich unter anderem die Website der »FAZ«, dass Kern »in Russland als Gegner der EU-Sanktionen geschätzt« werde. Hintergrund ist, dass der 53-Jährige nun bei der russischen Staatsbahn RZD in den Aufsichtsrat berufen worden ist. Die Formulierung in der »FAZ« legt nahe, dass diese Entscheidung auch eine Belohnung für das frühere Handeln Kerns gegenüber Russland war.

Doch so einfach ist es nich...