In der Abenddämmerung ist es in der Fußgängerzone von Kasan am schönsten. Die Laternen leuchten schon, die restaurierten alten Gebäude sind angestrahlt (wie dunkel wirken deutsche Großstädte im Vergleich mit russischen). Die untergehende Sonne taucht alles in ein fantastisches Licht. Überall Musik: Da tanzen junge Leute mit ihren Posaunen und Trompeten, dort singt ein weißhaariger Sänger zur Gitarre eine Rockballade über die Erde, die man lieben und schützen soll. Die Straßenrestaurants sind voll, die Andenkenläden fast menschenleer (es gibt einfach zu viele davon). Alle möglichen Attraktionen locken: «Zerschlag das Geschirr!», «Glaub es oder nicht»«, ein Spiegellabyrinth, ein Wachsfigurenkabinett, ein Museum der Legenden und Märchen und eines, das sich »Glückliche Kindheit« nennt und eine Vorstellung davon geben soll, wie es war, ohne 200 Fernsehkanäle und ohne Smartphone zu leben.

Die Kinder von heute tollen auf der Kutsche von ...