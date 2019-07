Die Identitären kamen nicht vom Fleck, dafür sorgten tausende Gegendemonstranten. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Eigentlich wollten bis zu 300 Anhänger der rechtsextremen »Identitären Bewegung« (IB) am Sonnabend durch das sachsen-anhaltische Halle laufen. Sie hatten dort 2017 ihr Zentrum errichtet, das heute den Namen »Flamberg« trägt. Die vermeintliche Bewegung wollte Stärke am Universitätscampus demonstrieren. Am Ende wurde die Versammlung eher zum Schaulaufen diverser rechtsextremer Gruppen und organisatorisch ein Desaster.

Am frühen Abend beginnen die Identitären schon mit Trinkspielen, denn es ist klar: Ihre Demonstrationspläne sind begraben. Wochen vor dem Sonnabend hieß es, Hunderte Identitäre aus ganz Europa wollten vom Hauptbahnhof in Halle durch die Stadt marschieren. Erinnerungen an Berlin 2017 kamen auf, als 800 Identitäre durch Berlin-Spandau liefen und für Ausschreitungen sorgten.

Doch kurzfristig wurden die Demonstrationspläne angepasst - nur noch 300 sollten vom Haus der IB und zurück einen sehr kurzen Weg marschieren. Offenbar wurde schon mit Blockaden gerechnet, am Vorabend sagte ein Identitären-Kader, man sei darauf vorbereitet.

Dass rein gar nichts funktioniert, Stargast Martin Sellner lange Zeit nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, war wohl nicht Teil des Plans. Sellner war gegen Mittag via Taxi zum Hauptbahnhof aufgebrochen, um dort einen Infostand abzuhalten. Dort sollten sich die Identitären sammeln, um dann gemeinsam zum Haus zu gehen.

Doch die Kundgebung wurde schnell von Neonazis im Stil der Autonomen Nationalisten, verschwörungsideologischen Montagsdemonstranten und einem Holocaustleugner bevölkert. Die Identitären bemühen sich öffentlich um eine Abgrenzung von den Gruppen - selbst wurden sie mittlerweile vom Verfassungsschutz aber auch als klar rechtsextrem eingeordnet.

Teile der Identitären sind gewaltaffin. Das zeigte sich beim sogenannten IB-Fest in Dresden 2018, als es Angriffe auf mehrere Journalisten gab. Diesmal war die deutschlandweit versprengte Gruppierung vorsichtiger, führte bemüht offen Gespräche. Aber auch die Polizeipräsenz war stärker. Mit bis zu 2000 Teilnehmern an den Gegenprotesten wurde gerechnet, entsprechend viele Polizisten reisten aus anderen Bundesländern an.

Beim Bierpong brüllen einige wenige Identitäre laut »Ahu«, ein Schlachtruf, den sie aus einem Hollywood-Film haben. Weil es kein weitergehendes Programm gibt, stehen knapp 100 Anhänger vor dem bunt gespränkelten Haus am Steintorcampus, hören dem IB-Aktivisten Alexander Kleine zu, wie er versucht, die Stimmung zu heben. Einige schütteln mit dem Kopf, andere stellen sich gleich abseits und klammern sich an ihre Bierbecher.

Andere würden am liebsten gehen, doch die Polizei kann sie nicht durchlassen. An allen Ausgängen stehen Kundgebungen vom Bündnis »Halle gegen Rechts«. Insgesamt sind es bis zu 3000 Teilnehmer. In der ganzen Stadt sind weitere Punkte angemeldet, an denen sich der Protest koordiniert. Selbst eine kleine Identitären-Gruppe von 20 Leuten aus Bayern wird von vierzig Protestierenden durch die Stadt begleitet. Polizisten laufen dazwischen, schlagen in das Transparent der linken Demonstranten und versuchen, sie von der Straße zu bekommen. Am unteren Teil vom Marktplatz, dem Hallmarkt, kommen sie zum Stehen. Auf der Straße warten schon Dutzende, die sich den Rechtsextremen in den Weg stellen. Ab da geht es nicht weiter. Drei von ihnen dürfen sich Wasser im nahen Supermarkt kaufen, der Rest wird von Polizisten eingekreist. Später wurden sie von der Polizei wohl zu ihrem Hotel gebracht.

Und auch IB-Gesicht Sellner erwartete in Halle ein mehrstündiger Aufenthalt im Taxi. Kurz nach Beginn der Versammlung am Identitären Haus ließ er sich mit einer Gruppe zum Hauptbahnhof chauffieren. Dort hatte die IB eine weitere Kundgebung angemeldet, kam zwei Stunden zu spät - und dann nicht mehr weg.

Eine Fahrraddemo unter dem Slogan »Critical Mass« hatte neben einem Stand von Gewerkschaftern die Zufahrt blockiert. Bereits nach kurzer Zeit wollte die Gruppe um Sellner zurück. Immer mehr Neonazis hatten sich ihrer Kundgebung angeschlossen - einige im Stil der Autonomen Nationalisten und die Aryans.

Gegen die Aryans ermittelt momentan die Generalbundesanwaltschaft. Der Verdacht: Bildung einer terroristischen Vereinigung. Bereits am 1. Mai 2017 war die Gruppe in Halle und verletzte mehrere Jugendliche schwer. Nur ein Teil der Angreifer stand vor Gericht und wurde zu Haftstrafen verurteilt.