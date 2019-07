Kaum eine Stunde zuvor stand sie schüchtern vor den Journalisten und nun schwebt sie im weißen Kleid zum Flügel: Alexandra Dowgan, 2007 in Moskau geboren, ist gerade zwölf geworden und hat schon viele internationale Preise gewonnen. Erstaunlich, wie sie das Konzert für Klavier und Orchester d-Moll von Johann Sebastian Bach und als Zugabe »Jesu meine Freude« zu Gehör bringt: mit solcher emotionalen Tiefe, dass sich manche Zuhörer am Samstagabend im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt die Augen wischten. Schon Anfang des Jahres hatte sie bei der Eröffnung des Festivals »Russian Seasons« in Deutschland mitgewirkt. Nun verbindet sie zusammen mit dem Jugendorchester Tatarstans dieses internationale Kulturprojekt mit dem Musikfestival »Young Euro Classic«, das zum 20. Mal in Berlin veranstaltet wird.

Das Jugendsinfonieorchester der Republik Tatarstan gibt es erst seit sieben Jahren. 88 Kinder zwischen 9 und 16 proben zweimal die Woche mit ...