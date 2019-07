Der Innenraum der Ditib-Merkez-Moschee in Duisburg Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg. Die Ditib-Moschee in Duisburg ist nach einer Bombendrohung am Montag geräumt, weiträumig abgesperrt und durchsucht worden. Am Vormittag sei eine Drohung per E-Mail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man gehe von einem extrem rechten Hintergrund aus. Die Merkez-Moschee in Duisburg ist eine der größten deutschlandweit.

Erst am 11. Juli hatte es eine Bombendrohung gegen eine Moschee in Iserlohn und zwei Tage zuvor gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln - den bundesweit größten Moscheekomplex - gegeben. In beiden Fällen gab die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen Entwarnung. dpa/nd

