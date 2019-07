Erneut haben in der Nacht zu Montag zwei Autos gebrannt. Gegen Mitternacht wurden zwei Unbekannte mit einem Benzinkanister an einem offenstehenden Auto in Wilmersdorf beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Die beiden hantierten an dem Wagen, der kurz darauf in Flammen stand. Das Duo flüchtete mit einem Auto. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Zwei weitere Autos wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Ein weiteres Auto brannte in Britz. Alarmierte Feuerwehrleute löschten das Feuer, das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Immer wieder gehen in Berlin Autos in Flammen auf: 279 Fahrzeuge sind in der ersten Jahreshälfte (Stand 16. Juli) angezündet oder beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Fälle sei im Vergleich zum Vorjahreszei...