Auch drei Tage nach der Beschlagnahmung eines britischen Tankers auf hoher See am Freitag behauptet die Regierung in Teheran: Der Schritt war legal. Die »Stena Impero« sei auf der falschen Richtungsspur unterwegs gewesen und dabei mit einem iranischen Fischerboot kollidiert, woraufhin iranische Soldaten das Schiff stürmten und die Besatzung festnahmen.

Der Regierungssprecher Ali Rabii sagte am Montag, die Aufbringung des Tankers durch die iranischen Revolutionsgarden in der Meerenge von Hormus sei notwendig zur »Garantie der regionalen Sicherheit« gewesen. Die britische Regierung widersprach dieser Darstellung vehement. Am Montag wurde eine Dringlichkeitssitzung des britischen Sicherheitskabinetts einberufen. Eine solche Sitzung hatte es bereits mehrmals gegeben, da auch die britische Regierung seit zwei Wochen das Schiff »Grace 1« festhält, welches im Auftag Ir...