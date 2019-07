Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt am Main. Nach Schüssen auf einen 26-jährigen Eritreer im südhessischen Wächtersbach gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter »ganz klar ein fremdenfeindliches Motiv« hatte. Allerdings gebe es bislang keine »belastbaren Erkenntnisse darüber, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden«, teilten die Ermittler am Dienstag in Frankfurt am Main mit.

Laut »Spiegel« wurden bei einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen Gegenstände gefunden, die auf eine Zugehörigkeit des nach den Schüssen tot aufgefundenen Mannes zur rechten Szene hindeuten.

Der mutmaßliche Täter hatte nach Angaben von Generalstaatsanwaltschaft und hessischem Landeskriminalamt am Montagmittag aus einem Auto heraus auf den 26-Jährigen geschossen und war dann zunächst geflüchtet. Der Eritreer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und operiert. Sein Zustand soll sich inzwischen stabilisiert haben.

Im Zuge der Fahndung nach dem Schützen fand die Polizei dann am Nachmittag im benachbarten Biebergemünd in einem Fahrzeug einen »augenscheinlich leblosen« Mann. Der 55-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis, ein deutscher Staatsbürger, starb später in einem Krankenhaus. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um den mutmaßlichen Schützen. Sie betonte, »dass der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht« worden sei. Agenturen/nd