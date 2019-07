Stromausfall in Caracas Foto: dpa/Ariana Cubillos

Caracas. In Venezuela ist erneut großflächig der Strom ausgefallen. Betroffen war unter anderem die Hauptstadt Caracas. Internetnutzer aus mindestens der Hälfte der venezolanischen Bundesstaaten berichteten ebenfalls von Stromausfällen. Kommunikationsminister Rodríguez sprach von einem »elektromagnetischen« Angriff, der auf die Stromerzeugung in der südlichen Region Guayana abgezielt habe. In Guayana liegt das Wasserkraftwerk Guri, das 80 Prozent des in dem südamerikanischen Staat verbrauchten Stroms produziert. Die Regierung räumte ein, dass es sich bei dem Stromausfall um ein »landesweites Ereignis« handle. Bereits Anfang März hatte ein Stromausfall Teile Venezuelas lahmgelegt. AFP/nd

