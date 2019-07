Was soll das sein

Foto: dpa/Jens Kalaene

Muslime nehmen den Deutschen Bratwurst und Schnitzel weg. Das zumindest suggeriert ein Text, der auf Bild.de erschienen ist. In dem Beitrag geht es um zwei Leipziger Kindertagesstätten, in denen kein Schweinefleisch mehr an die Kinder ausgegeben wird - aus Rücksichtnahme auf zwei muslimische Mädchen in der Einrichtung. Auch Süßigkeiten mit Schweinegelatine sind dort ab sofort tabu. In dem Kommentar zum Thema meint Ralf Schuler: »Wenn wegen zwei muslimischen Kindern alle anderen ihre Ernährung umstellen sollen, wird Minderheitenschutz zur Mehrheitsverachtung.«

Das Springer-Blatt spielt sich zum wiederholten Male als Gralshüter deutscher Geflogenheiten auf. Und die will man sich auf keinen Fall von Muslimen ausreden lassen, so der Tenor. Doch »Bild« geht es um mehr. Durch ihre gewohnt reißerische Art wird der Eindruck erzeugt, als ob sogenannte muslimische Invasoren drauf und dran wären, die Demokratie und Laizismus in Deutschland abzuschaffen. »Nicht nur elementare demokratische Prinzipien werden durch dieses Minderheiten-Diktat außer Kraft gesetzt, sondern auch die Trennung von Religion und Staat«, schreibt Schuler. Eine Nummer kleiner macht dieser Journalist es offenbar nicht.

Das hat auch die AfD bemerkt. Sie steht auf der Zuschauertribüne und spendet fleißig Beifall. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck fordert im Kurznachrichtendienst Twitter: »Keine Extrawurst für den Islam!« Er meint: »Der Verzehr von #Schweinefleisch gehört zu Deutschland, der #Islam hingegen nicht!« Auch Bundesvorstand Beatrix von Storch meldet sich zu Wort: »Mettbrötchen, Schweineschnitzel und nicht-halal Gummibärchen sind normal in Deutschland, alles andere ist nicht normal und wird auch mit der AfD niemals die Norm werden.« Dass zum Beispiel gläubige Juden und Jesiden ebenfalls kein Schweinefleisch essen, verschweigt diese Frau. Die sind nach ihrer Logik ebenfalls »nicht normal«.

Die Positionen von »Bild« und AfD liegen eng beisammen. Der Islam stellt für beide eine Gefahr für Deutschland dar. Dabei ist es genau andersrum: Das Boulevardblatt und die Rechtspartei sind die Bedrohung - und zwar für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen bei uns.