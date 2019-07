Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft in einem seit Jahren schwelenden Nachbarschaftsstreit in Baden-Württemberg, ob drei hohe Birken auf einem der beiden Grundstücke gefällt werden müssen. Der Bundesgerichtshof befasste sich am 5. Juli 2019 (Az. V ZR 218/18) in der mündlichen Verhandlung damit, welche Beeinträchtigungen geduldet werden müssen. Grundsätzliche Bedeutung hat der Fall, weil die Bäume in dem vom Landesrecht vorgegebenen Abstand zum Nachbargrundstück stehen.

Einer der beiden Grundstückseigentümer verlangt von seinem Nachbarn, die 18 Meter hohe...