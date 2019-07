Kritik am Aktionismus des Gesetzentwurfs aus dem Gesundheitsministerium

Der Deutsche Ethikrat lehnt eine gesetzliche Impfpflicht ab und setzt auf eine moralische Verpflichtung, sich selbst und eigene Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Insbesondere für Klein- und Schulkinder lasse sich eine Impfpflicht nicht rechtfertigen, weil hier die Impfquoten am höchsten seien. Eine berufsbezogene Impfpflicht empfiehlt der Ethikrat für das Personal im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, weil hier die Ansteckungsgefahr hoch ist. epd/nd

