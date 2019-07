Ein umweltfreundlicher Urlaub: Bei der Suche hilft der CO2-Rechner des Umweltbundesamtes, um sich darüber zu informieren. Foto: imago images/McPHOTO/Kerpa

Wer bereits bei der Suche nach dem Urlaubsort den Umweltschutz im Hinterkopf hat, kann sich mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes über seine (Reise-)-CO2-Bilanz informieren. Eine Lösung könnten interessante Ziele sein, die mit der Bahn erreichbar sind.

Wen es dennoch in die Ferne zieht, der sollte zumindest bei der Urlaubsdauer darauf achten, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zur Entfernung steht. Also beispielsweise lieber einmal eine längere Reise unternehmen als dreimal Kurztrips. Denn je weiter das Urlaubsziel entfernt ist, desto höher sind die Emissionen und der persönliche Energieverbrauch.

Die Umweltorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) empfiehlt, bei Strecken unter 700 Kilometern - beispielsweise von Berlin nach Paris - Bahn oder Bus zu nutzen. Bei einer Entfernung von bis zu 2000 Kilometern, wie etwa zwischen Düsseldorf und Istanbul, rät der WWF zu einem Mindestaufenthalt von acht Tagen, ab 2000 K...