Demonstration gegen Johnson am vergangenen Wochenende in London – samt Verweis auf eine frühere Lüge. imago images/ZUMA Press/Wiktor Szymanowicz

London. Boris Johnson ist neuer Vorsitzender der Tories. Der frühere britische Außenminister erhielt in der Urabstimmung 92 153 von rund 159 000 Stimmen. Der aktuelle Außenminister Jeremy Hunt kam auf rund 46 700 Stimmen. Als neuer Parteichef will Johnson am Mittwoch den Posten des Regierungschefs von der am Brexit gescheiterten Amtsinhaberin Theresa May übernehmen.

Kurz nach seiner Wahl erklärte Johnson: »Wir werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben.« Der Konservative hatte vor dem Brexit-Referendum im Sommer 2016 ...