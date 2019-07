Tzachi Hanegbi ist für sein loses Mundwerk bekannt. Foto: Imago Images/David Vaaknin

Tzachi Hanegbi hat schon so ziemlich jeden Ministerposten besetzt, den die Regierung in Israel zu bieten hat. Der studierte Jurist, der während seines Studiums dafür verurteilt wurde, einen Angriff auf arabische Studenten angeführt zu haben, entstammt einer reichen und mächtigen Familie, die im Land als politisches Schwergewicht gilt. Seine beiden Eltern kämpften vor der Staatsgründung Israels in der paramilitärischen Organisation Lehi. Seine Mutter wurde danach Abgeordnete für den rechtskonservativen Likud - in ihre Fußstapfen folgte der mittlerweile 62-Jährige. Derzeit ist er Minister für Regionale Kooperation - für...