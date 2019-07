Was soll das sein

Foto: dpa/Manuel Balce Ceneta

Washington. Die USA haben sieben Monate nach dem Rücktritt von Jim Mattis einen neuen Verteidigungsminister. Der US-Senat bestätigte am Dienstag den von Präsident Donald Trump nominierten Mark Esper mit breiter Mehrheit als neuen Pentagon-Chef. Der 55-Jährige legte im Anschluss im Weißen Haus seinen Amtseid ab. Damit endet die längste Vakanz an der Spitze des Verteidigungsministeriums in der US-Geschichte.

Seit dem Rücktritt von Verteidigungsminister Mattis im Dezember hatte es an der Pentagon-Spitze nur Übergangslösungen gegeben. Der General war aus Protest gegen den von Trump angekündigten Truppenabzug aus Syrien und die Reduzierung der Truppen in Afghanistan zurückgetreten. AFP/nd

