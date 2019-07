Das Land durchlebte moralisch-meteorologisch-medizinische Katastrophen,« liest man gleich zu Beginn in »Chronos erntet« von Mojca Kumerdej. Von einem »Karneval des Wahnsinns und des Grauens« ist die Rede, von Dürre, Pest, Ratten und ständig neuen Sonderabgaben an die Reichen. Wo und in welcher Zeit verortet die slowenische Schriftstellerin ihren Roman, der eine biblisch-apokalyptische Endzeit beschwört? Ganz früh, später, gestern, heute, immer?

Dieses vielstimmige, sprachgewaltige Buch, das Historisches, Fiktives und Mythisches mischt, sollte man eigentlich mehrmals lesen, um die geballte Wucht des Geschilderten zu erfassen. Das sei ein »Renaissance-Roman« steht auf dem Umschlagtext. Die Autorin katapultiert die Leser also mitten hinein in die katastrophischen Ereignisse am Ende des 16. Jahrhunderts in den damaligen innerösterreichischen Erbländern (heute Slowenien). Von Graz aus beginnt die Gegenreformation ihren Feldzug gegen die luth...