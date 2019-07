Berlin. Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den vom britischen Außenminister Jeremy Hunt angeregten Militäreinsatz zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus reagiert. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man gebe diplomatischen Bemühungen den Vorrang und beteilige sich an den Gesprächen. Es sei aber »noch zu früh, über mögliche Formen einer deutschen Unterstützung oder Beteiligung zu sprechen«. Mit Frankreich und Großbritannien sei man sich einig, dass »wir uns nicht an der US-Politik des maximalen Drucks beteiligen«. Der Sprecher wies zudem darauf hin, dass Briten und Franzosen traditionell eine Marinepräsenz am Persischen Golf hätten.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte am Dienstag gesagt, die Regierungen in Paris, London u...