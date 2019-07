Erstmals seit 2012 hat China am Mittwoch wieder ein Weißbuch zur Nationalen Verteidigungspolitik veröffentlicht. Darin kündigt die Volksrepublik an, zukünftig die Armee zu modernisieren und mehr auf High-Tech zu setzen. Militärische Konflikte seien heute stärker auf »intelligente Kriegsführung« ausgerichtet, heißt es darin; Künstliche Intelligenz, digitale Technologien und auf IT basierende Hightech-Militärtechnologien würden immer häufiger eingesetzt.

Zugleich wirft China den USA vor, ein weltweites Wettrüsten ausgelöst zu haben. Bezeichnend sei eine Zunahme des internationalen strategischen Wettbewerbs, den die USA ausgelöst und intensiviert hätten. Dabei habe Washington die eigenen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategien angepasst und unilaterale Standpunkte eingenommen. Im Weißbuch wird kritisiert, dass die USA die globale strategische Stabilität untergraben hätten, unter anderem durch deutlich erhöhte Verteidigungsausg...