Das Land, das ohnehin in der Region liegt, unterhält ausgezeichnete Beziehungen zu allen Konfliktparteien. Oman war sogar das erste Land am Golf, dass einen israelischen Ministerpräsidenten empfangen hatte - Yitzak Rabin, 1994. Vergangenes Jahr besuchte es sogar Benjamin Netanjahu, kurz zuvor war Hassan Ruhani da gewesen. Letzterer bestätigte, das Oman schon während Obamas Präsidentschaft die Annäherung beider Länder maßgeblich maßgeblich vorangetrieben hat.

Selbstverständlich ist es ein untragbarer Zustand, wenn in einer der wichtigsten Welthandelsstraßen Öltanker sabotiert und gekapert werden. Doch wer wirklich an einer neutralen Schutzmission interessiert ist, müsste jene Staaten damit beauftragen, die wahrhaftig dem Konflikt neutral gegenüberstehen. Ein Vorschlag wäre das Sultanat Oman.

Eine europäische Seeschutzmission in der Straße von Hormus unter britischer Führung ist keine gute Idee; dass eine EU-Mission politisch unabhängig von den USA agiert, ist eine Illusion. Die Besetzung eines britischen Tankers durch Iran vergangene Woche war nicht zuletzt eine Reaktion auf die kläglichen Bemühungen der EU, das Atomabkommen zu retten. Dazu brauchte Iran etwas Handfestes, um eine Freilassung des von Großbritannien vor Gibraltar festgehaltenen Tankers »Grace 1« voranzutreiben. Irans Präsident Hassan Rohani schlug am Mittwoch vor, beide Tanker gegeneinander auszutauschen.

