Viele Eltern wollen ihre Kinder nicht mit dem Angebot von TV- und Streamingdiensten alleine lassen. Foto: Adobe Stock/ladysuzi

Seitdem der Kinderfilm als besonders lukrative Sparte identifiziert wurde, ist die Zahl der Filme für die Jüngsten ins Unüberschaubare gewachsen. Der Großteil allerdings ist, wie in anderen Genres eigentlich auch, Schrott. Oder schön Spektakuläres, aber oftmals dann doch erfahrungsarmes Lärmkino. Man staunt, wenn man mit den eigenen Kindern Filme schaut, wie hoch Schnittfrequenz und Reizdichte von Bildern ist, die für Siebenjährige konzipiert worden sind. Zumindest in dieser Hinsicht ist die Differenz zwischen Kinder- und Erwachsenenkino inzwischen weitgehend eingeebnet. Ob ein Film kindliche Erfahrungswelten in einer Weise adressiert, dass Interessanteres und Dauerhafteres beim Sehen einsetzen kann als nur die, gleichfalls schöne, Freude am Krach und an der Überwältigung durch die Bilder - es entscheidet sich nicht daran, ob er Action-Blockbuster oder dezidiert pädagogisch wertvoll gedacht ist.

Das macht die Auswahl nicht leichter. Un...