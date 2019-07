Zum 50-jährigen Jubiläum der Stonewall-Unruhen will der Christopher Street Day (CSD) in Berlin wieder das Politische ins Zentrum rücken. Unter dem Motto »Stonewall 50 - Every riot starts with your voice« (»Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme«) will die Parade in diesem Jahr an die Vorkämpfer der Trans- und Homo᠆sexuellenbewegung erinnern. »Auch 50 Jahre nach dem Beginn des Widerstands gegen Patriarchat und Unterdrückung gibt es noch immer wahnsinnig viel zu tun«, sagt David Staeglich-Büge vom Vorstand des Berliner CSD-Bündnisses am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Zu dem bereits zum 41. Mal in Berlin stattfindenden Umzug werden rund 600 000 Teilnehmer erwartet. Die Demonstration startet am Samstag um 12 Uhr traditionell am Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße und führt über den Nollendorfplatz bis vor das Brandenburger Tor. Dort soll es ab 16 Uhr eine Abschlusskundgebung mit politischen Reden und Musikprogramm bis in die Na...