Foto: dpa/Axel Heimken

Berlin. Ursula von der Leyen will, dass die EU-Staaten in der Militärpolitik enger miteinander kooperieren. Wenn die CDU-Politikerin am 1. November das Amt der Europäischen Kommissionschefin übernimmt, dann sind weitere Schritte in diese Richtung zu erwarten. Von einer »europäischen Armee« spricht von der Leyen nicht mehr. Aber sie will eine Zusammenarbeit in einer »Armee der Europäer«.

Auch bei ihrem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki stand am Donnerstag in Warschau unter anderem das Thema »Sicherheit« auf der Tages...