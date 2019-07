So könnte ein künftiges Solarkraftwerk mit Entsalzungsanlage aussehen. Foto: Wenbin Wang

Sowohl Anlagen zur solaren Trinkwasseraufbereitung als auch Sonnenkraftwerke haben eines gemeinsam: Sie benötigen viel Platz zum Sammeln der Sonnenstrahlen. Gerade für den Ausbau dieser nachhaltigen Technologien in bevölkerungsreichen Regionen sich entwickelnder Länder kann das ein Problem darstellen. Beide Arten von Anlagen unterscheiden sich aber auch in einem Punkt: Sie nutzen unterschiedliche Bereiche des Sonnenspektrums als Energiequelle. Forscher der King Abdullah University of Science and Technology in Thuwal (Saudi-Arabien) haben deshalb einen neuen Ansatz gewählt, um beide Technologien möglichst geschickt zu verbinden. Es gelang ihnen, Module zur Trinkwasseraufbereitung so mit Solarzellen zu kombinieren, dass sie ohne Einbußen bei der Stromerzeugung eine sehr gute Rate bei der Wassergewinnung erzielen konnten.

Die Idee bei dieser Kombination bestand darin, ein mehrstufiges Wasserreinigungsmodul unter den Solarzellen anzub...