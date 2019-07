»Wir gehören nicht zu den USA, sind aber Teil davon.« Dem Satz, der dieser Tage von Puerto Ricanern in allen Variationen gedreht und gewendet wird, stimmt Yarimar Bonilla seufzend zu. Sie greift in ihre Handtasche und zieht ihren blauen US-Reisepass heraus. »Und das ist die Crux an der ganzen Sache.« Denn wer in Puerto Rico geboren wurde, ist US-Staatsbürger. Bonilla hält das Dokument, das Fluch und Segen zugleich ist, übertrieben zitternd in der Hand und erläutert: »Wir haben das Ding, und wenn wir es vorzeigen müssen, schlottern wir. Nie sind wir vollständig repräsentiert und nie fühlen wir uns als richtige Staatsbürger.« Die US-Staatsbürgerschaft bringt erhebliche Vorteile mit sich, etwa die Reisefreiheit und die Möglichkeit, sich überall in dem riesigen Kernland zwischen Kanada und Mexiko niederzulassen - was Hunderttausende nach dem katastrophalen Hurrikan »Maria« vom Herbst 2017 auch taten. Jede fünfte Inselbewohnerin wanderte au...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.