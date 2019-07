Der Nahost-Konflikt als Seifenoper: die Komödie »Tel Aviv on Fire«

Saleh Hijazi von Amnesty International Jerusalem über die Menschenrechtslage in den Palästinensergebieten

Philip Malzahn über israelische Wohnungsdemolierungen in Ostjerusalem

Es ist nicht die erste Drohung dieser Art: Schon oft hat Mahmoud Abbas jegliche Kooperation mit Israel aufgelöst oder den palästinensischen Staat für unabhängig erklärt. Doch passiert ist meistens: nichts. Die Kooperation zwischen der Autonomiebehörde und israelischer Seite blieb stets bestehen. Den Palästinensern gehen die Optionen aus. Die Behörden sind pleite. Seit Anfang des Jahres verzichtet man auf seinen Anteil der Steuereinnahmen aus Israel. Auch dadurch wollte man sich gegen unfaire Maßnahmen zur Wehr setzen - bislang erfolglos. Dazu kommt der von der USA vorgeschlagene »Deal des Jahrhunderts«. Dieser verspricht zwar finanzielle Erlösung, dafür musste man auf einen unabhängigen Staat verzichten. Kein Wunder also, dass Mahmoud Abbas, am Rande der Verzweiflung stehend, ausholt, und kein Wunder, dass die größte Zustimmung für diese Ankündigung aus den Reihen der islamistischen Hamas kam.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat verkündet, sämtliche Friedensverträge mit Israel aufzulösen, die seit dem Osloer-Friedensprozess 1993 unterschrieben worden sind. Die Entscheidung sei eine Reaktion auf die Demolierung palästinensischer Häuser durch Israel in Ost-Jerusalem vergangene Woche. Ein gesondertes Komitee solle die konkrete Umsetzung der Entscheidung durchführen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Dennis Pesch über die Berichterstattung zum rassistischen Mordanschlag in Wächtersbach

In der Volksrepublik gehen staatliche und privatwirtschaftliche Überwachung bald Hand in Hand, meint Katharina Nocun

René Heilig über einen seltsamen internationalen Kongress in Sewastopol

Felix Jaitner über die Bedeutung der Proteste in Moskau

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!