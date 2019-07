Es ging hin und her und lief schlecht für die Veranstalter des nicht kommerziell organisierten Musikfestivals »Resist to Exist« (Widerstehen, um zu existieren). Am Freitag verloren sie wieder eine entscheidende Runde im Streit mit dem Landkreis Oberhavel und mit der Stadt Kremmen um die Nutzung eines Kuhstalls und um Ackerland, auf dem nach dem Willen der Kreisverwaltung jetzt keine Zäune und auch keine Zelte mehr für die Besucher des Festivals aufgestellt werden dürfen, weil dafür keine Baugenehmigung vorliegt.

Nachdem das Verwaltungsgericht Potsdam einen Eilantrag der Veranstalter abgelehnt hatte, wies nun das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Beschwerde gegen diese Entscheidung zurück. Ob eine Baugenehmigung unbedingt erforderlich ist, wie vom Landkreis bereits 2018 angemahnt und nun unbedingt verlangt, kann jetzt erst im Haup...