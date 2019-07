Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

LINKEN-Fraktionschef Dietmar Bartsch Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin. Die für Spätherbst geplante Wahl einer neuen Spitze der LINKEN-Fraktion im Bundestag ist nach den Worten von Fraktionschef Dietmar Bartsch nicht in Stein gemeißelt. »Wann genau wir einen neuen Fraktionsvorstand wählen, ist offen«, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn die SPD die Koalition nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland verlassen sollte und im März Neuwahlen stattfänden, gäbe es »keinen Grund«, vorher einen neuen Fraktionsvorstand zu wählen. »Das wäre absurd.«

Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte bereits im März ihren Rücktritt von der Fraktionsspitze angekündigt und das mit gesundheitlichen Problemen begründet. Im Gespräch war, noch vor der Sommerpause neu zu wählen. Anfang Juni beschloss der Fraktionsvorstand dann, dass das Führungsduo Bartsch/Wagenknecht mit Blick auf die Landtagswahlkämpfe in Sachsen, Brandenburg und Thüringen bis Herbst im Amt bleiben soll.

Wagenknecht hatte damals gesagt, eine frühere Wahl wäre ihr lieber gewesen, aber sie sei bereit, bis nach den Wahlen zu bleiben. Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt, am 27. Oktober wählt Thüringen. dpa/nd