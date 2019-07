Der Gesamtdritte der Tour de France Steven Kruijswijk (r.) und auch das Team Ineos des Gesamtzweiten Geraint Thomas (M.), dem auch der Sieger Egan Bernal angehört, schwören auf Ketone. Foto: imago images/Belga

Team Jumbo-Visma mit dem Gesamtdritten Steven Kruijswijk setzt es ein, der lange in Gelb fahrende Julian Alaphilippe hat es auf dem Speiseplan, bei den Teams Ineos und Bora hansgrohe hat man es sich zumindest näher angeschaut - das Nahrungsergänzungsmittel Ketone verändert die Tour de France.

»Ketone sind ein Treibstoff für den Körper. Sie liefern Energie, ähnlich wie Glukose«, erklärt Jon Greenwall, Teamarzt des Rennstalls Education First, gegenüber »nd« bei der Tour. Eigentlich ist es eine Energieform aus der Frühzeit des Menschen. Ohne Ketone hätten unsere Vorfahren Hungersnöte nicht durchgestanden. In unseren Zeiten legt der Körper Glukosevorräte aus den über die Nahrung aufgenommenen Kohlenhydraten an. Ist die Glukose im Körper aufgebraucht, was nach 24 bis 36 Stunden ohne Nahrung eintritt, verbrennt der Körper Fett. Und dann setzt er auch Ketone frei. Das sind kleine kohlenstoffhaltige Partikel, die dem Gehirn und anderen Or...