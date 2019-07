Bereits seit Anfang der 2000er besteht das sogenannten Street Network, kurz SNET in Kubas Hauptstadt Havanna, über das Computer miteinander vernetzt sind. Das nicht-kommerzielle Netzwerk wurde von Privatpersonen aufgebaut und ist unabhängig von der Regierung und von ETECSA. Hauptsächlich wird es zum gemeinsamen Spielen verwendet, es können aber auch Daten wie Filme oder Bücher ausgetauscht und auf sozialen Plattformen diskutiert werden. Nutzer*innen befürchten, dass dieses selbstorganisierte Netzwerk durch die WLAN-Legalisierung in Gefahr sein könnte, weil es nicht den ETECSA-Auflagen entspricht. luz

Das WLAN-Netzwerk erreicht allerdings längst nicht alle Gegenden Kubas. Zudem ist der Internet-Zugang teuer: In der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe (256 Kilobites pro Sekunde) kosten 30 Stunden 15 Kubanische Umwandelbare Peso (CUC), was etwa 15 US-Dollar (USD) entspricht. Das Durchschnittseinkommen im Staatssektor beträgt laut der zentralen Gewerkschaftsorganisation CTC 33 USD. Unter dem Hashtag #Bajenlospreciosdeinternet (»Senkt die Preise für das Internet«) protestieren Twitter-Nutzer*innen seit Längerem gegen die hohen Preise.

Zwei Frauen mit Smarphone in Havanna, Kuba

