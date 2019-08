Wässern, damit es nächstes Jahr wieder blüht. Foto: imago images/AFLO

Im August lässt das Wachstum der Pflanzen nach. Rasen sollte nun zur Kräftigung erneut gedüngt werden. Am besten eignet sich Langzeitdünger, weil er die Nährstoffe langsam, aber kontinuierlich abgibt. So geht der Rasen gestärkt in den Herbst. Auch das Vertikutieren ist noch möglich, allerdings nur bei Rasenflächen, die eine gut geschlossene Grasnarbe aufweisen. Sonst reicht die Zeit nicht mehr, um die Lücken zu schließen.

Rasenkanten nachstechen

Wenn Sie Ihren Rasen nicht mit einer Steinkante eingefasst haben, müssen Sie die Ränder regelmäßig nachstechen, damit die Gräser nicht in die Beete hineinwachsen. Legen Sie bei rechtwinklig geformten Flächen am besten ein langes Brett entlang der Rasenkante aus und trennen Sie alles Überstehende mit einem Kantenstecher ab.

Stauden teilen und Immergrüne umpflanzen

Stauden, die im Frühjahr oder Frühsommer geblüht haben, können im August geteilt werden. Dabei ist eine Grabegabel dem Spaten vorzuziehe...