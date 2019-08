Was verbirgt das Grün an »Schätzchen«? Foto: nd/Peter Kollewe

Es war frustrierend, was meine Frau da an Kartoffeln ausgebuddelt hat. Die Zeit war reif, das Kraut braun und trocken (siehe die Tipps unten), aber das Ergebnis mager, klein und kleiner die Knollen. Also kamen Pellkartoffeln mit Quark auf den Tisch. Das »Talent« reichte offenbar nur für den Geschmack, und der war gut.

Da wir aber nicht nur auf einem Bein stehen wollten, kam auf dem Nachbarbeet die Sorte »Adretta« in den Boden. Und hier können wir auf gute Ernte hoffen. Das Kraut steht noch gut in Saft und Farbe. Abwarten.

Anders im Beet nebenan. Je früher man die Gurken pflückt, desto schneller wachsen neue Früchte nach - und das noch bis in de...