Spaniens Luft ist Brüssel zu dreckig. Nun hat die EU-Kommission das Land vergangene Woche wegen fehlender Maßnahmen zur Luftreinhaltung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verklagt. Besonders schlecht ist die Luft demnach in Madrid und Barcelona. Schätzungen der Europäischen Umweltagentur zufolge sind allein in Spanien fast 9000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr auf Stickstoffdioxid (NO2) zurückzuführen.

Die Einleitung eines Verfahrens gegen Spanien war zunächst im Jahr 2018 nach Verbesserungsplänen der linken Stadtregierungen in Madrid und Barcelona auf Eis gelegt worden. Dem zuständigen Kommissar Karmenu Vella riss nun der Geduldsfaden, da seit Jahren geforderte Maßnahmen vor allem in Madrid von der neuen Rechtsregierung wieder zurückgeschraubt werden sollen. In einem Brief an Spanien hatte Vella kürzlich drastische Maßnahmen angesichts der »gravierenden« Situation gefordert.

Laut der Kommission ist die Luftverschmutzun...