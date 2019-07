Die Schlussetappe gewann der neue Stern am Sprinthimmel: Für den 25-jährigen Australier Caleb Ewan war es der dritte Etappensieg bei dieser Tour. Für eine Wachablösung bei den Männern mit den schnellen Beinen reichte das aber noch nicht. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan verwies Ewan in der Punktwertung auf Rang zwei. Der 29-jährige Slowake konnte sich in Paris zum siebten Mal das Grüne Trikot überstreifen - und übertraf damit den Rekord von Erik Zabel. Der Berliner war in dieser Wertung sechsmal erfolgreich. nd/Agenturen

Foto: imago images/Yorick Jansens