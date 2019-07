Aufständische der Heimatarmee im Häuserkampf mit den NS-Besatzern, August 1944 Foto: imago images

Am kommenden Donnerstag, am 1. August, werden Punkt 17 Uhr in Warschau die Sirenen ertönen und alles wird stillstehen. Schweigeminute für die Helden des Warschauer Aufstandes. Auf dem größten Platz in Polens Hauptstadt werden sich Hunderttausende Menschen versammeln und Lieder singen, im Gedenken Gemeinschaft demonstrieren.

Die Topographie des Terrors in Berlin präsentiert auf ihrem Gelände derzeit eine Ausstellung des Museums des Warschauer Aufstandes. Sie ist schon zum 70. Jahrestag gezeigt worden (»nd« berichtete im Juli 2014). Andreas Nachama, Geschäftsführender Direktor der »Stiftung Topographie« begründete die Entscheidung damit, dass innerhalb von fünf Jahren eine neue Schülergeneration herangewachsen sei, das Wissen um den Aufstand in der Öffentlichkeit nach wie vor eher bescheiden sei und die Ausstellung prägnant verdeutliche, »wie gnadenlos und konsequent der NS-Terror gegen Polen« war.

Die deutsche Geschichtswissenschaft, so d...