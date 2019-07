Die marxistische Geschichtsschreibung muss sich jedenfalls nicht korrigieren. Sie hat stets die von der NS-Propaganda erhobene Behauptung, der holländische Kommunist sei der Brandstifter im Auftrag der KPD gewesen, widerlegt - angefangen mit dem noch im gleichen Jahr im Pariser Exilverlag von Willi Münzenberg erschienenen »Braunbuch«. Dahingegen hielt an der Alleintäterschaft mir störrischer Ignoranz wider die Fakten eine Galionsfigur der bundesdeutschen Historiographie bis an sein Lebensende fest: Hans Mommsen. Dass Görings Mannen im Parlamentsgebäude zündelten, ist unbestritten. Zu dieser Gewissheit bedurfte es nicht der nunmehrigen, bestätigenden Bekundung eines Braunhemden.

Die Geschichte ist voller Überraschungen. Muss jetzt die Geschichte des Reichstagsbrandes vom 27./28. Februar 1933 neu geschrieben werden? Jenes von den Nazis als angebliches »Fanal für einen kommunistischen Aufstand« interpretierten Ereignisses, das eine beispiellose Hetzjagd auf Kommunisten, Sozialdemokraten, Opponenten der Hitlerdiktatur aller Couleur eröffnete? Aufgetaucht ist in einem Archiv die eidesstattliche Versicherung eines ehemaligen SA-Mannes, er habe Marinus van der Lubbe im benommenen Zustand von einem SA-Lazarett zum Reichstag kutschiert. Bei der Ankunft hätte er Brandgeruch und Rauch wahrgenommen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Felix Jaitner über die Bedeutung der Proteste in Moskau

Felix Jaitner über rechte Liberalismus-Schelte à la Orbán und Co.

Aert van Riel zur Debatte über einen EU-Militäreinsatz am Golf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!