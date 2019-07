Ausgequetscht. Die Erde kann der Menschheit nicht mehr viel Kredit geben. Foto: AFP/Joël Saget

Berlin. Luft, Land, Wald, Wasser, Fisch ... - seit Montag nimmt der Mensch bei der Natur Schulden auf. Das, was die Ökosysteme in einem Jahr regenerieren können, ist verbraucht. Wie die Nachhaltigkeitsorganisation Global Footprint Network errechnet hat, bräuchte es nicht nur unseren einen Planeten, sondern noch eine Dreiviertel-Erde dazu, um den Verbrauch zu decken. Im weltweiten Durchschnitt, denn der Ressourcenverbrauch ist von Land zu Land höchst unterschiedlich. So verbrauchen die Menschen in den USA umgerechnet ganze fünf...