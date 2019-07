Der Mensch als solcher lässt sich ja nicht gerne drängen. Moralische Appelle fruchten selten, meist sind die Appellierenden auch Menschen, und so lässt sich fast immer auf Bigotterie oder, noch schlimmer, Dreck am Stecken verweisen. Das alles ist zutiefst menschlich, aber auch ein bisschen schade - denn manches Drängen ist ja durchaus sinnvoll. Den eigenen Körper oder den eigenen Planeten nicht zuschanden zu reiten beispielsweise. Nein, da muss man anders ran. Vielleicht mit Belohnungen? Bei Menschen, die aufhören zu rauchen, soll das sehr gut funktionieren. Aber ist das nicht furchtbar ungerecht? Denn diejenigen, die nie geraucht haben - was bekommen die eigentlich? Nein, man muss das anders machen. Unauffälliger. So fühlen sich viele angesichts der Verkomplizierung des Onlineshoppings ab September vielleicht veralbert - in Wirklichkeit werden durch EU und Banken Ressourcen noch und nöcher geschont. Was da alles nicht gekauft wird! Das reicht für zwei Planeten. stf