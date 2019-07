Werner Heiduczek – er rettete sich letztlich in Märchen. Foto: privat

Wer Glück hat, hat zu Hause noch eines seiner schönen Kinderbücher: »Jana und der kleine Stern«, »Der kleine häßliche Vogel«, »Der singende Fisch«. Neu oder antiquarisch sind einige sogar noch lieferbar. Mir in Erinnerung geblieben ist »Das verschenkte Weinen«. Da soll einem blinden Flüchtlingsjungen das Augenlicht wiedergegeben werden. Der Arzt fordert dafür einen seltsamen Lohn. Die kleine Freundin des Jungen soll auf ihr Weinen verzichten. Nichts einfacher als das, dürfte man meinen. Wenn nie mehr Tränen zu fließen brauchten, das wäre doch schön. Aber wie sich zeigt, braucht der Mensch das Weinen ebenso wie das Lachen. Wer nicht weint, dem erkaltet das Herz.

Das Märchen mag heute als Mahnung an jene gelesen werden, die auf Nachfrage immer nur »Alles super« sagen. Doch war es wohl vor allem eine Antwort des Autors auf jene Kritik, die er immer wieder in der DDR zu hören bekam. Der Forderung nach sozialistischem Optimismus konnte er so...