Ob die Erfahrungen als Energiemanager Kleinsorg bei dieser Mammutaufgabe helfen werden, wird sich zeigen. Ein Problem hat der Neue aber bereits ausgemacht: die Kommunikation. Nicht nur, dass das Unternehmen die eigene Ankündigung für die Sanierung des Wellenbades am Spreewaldplatz relativieren muss, die verspätet erst 2020 beginnen soll. Zugleich werden Probleme manchmal verschleiert: Wegen »technischer Gründe« etwa war mitten in der Hitzeperiode vor Kurzem der Nichtschwimmerbereich im Prinzenbad gesperrt. Vor Ort wurde über einen Befall mit Legionellen spekuliert. Der Verdacht bestätigte sich zwar nicht. Aber der Hintergrund der vorsorglichen Sperrung blieb unklar.

Groß Zeit, sich einzuarbeiten, wird Johannes Kleinsorg nicht bekommen. Der ab dem 1. September amtierende Chef der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) wird - im übertragenen Sinne - mit einem Sprung ins kalte Wasser rechnen müssen. Denn die Aufgaben, vor denen der Ex-Energiemanager steht, sind enorm und die Erwartungen hoch: Der Neubau von Bädern in Mariendorf und Pankow muss angeschoben und große Summen für Instandhaltungen müssen verbaut werden. Außerdem gilt es, den Personalmangel zu beseitigen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern, damit es keine überraschenden Schwimmbadschließungen mehr gibt. Nicht zuletzt müssen die Bäder für die Besucher attraktiver werden. Dabei gilt es, die Interessen von Sportschwimmern, Schul-, Vereins- und Freizeitschwimmen gleichermaßen zu berücksichtigen.

10.06.2019, Berlin: Mit hoher Geschwindigkeit saust ein Teilnehmer beim Rutschwettbewerb im Sommerbad Pankow die Rutsche hinunter. Die Berliner Bäder veranstalten das Rennrutschen, Profis vom Deutschen Rennrutsch-Verband nehmen die Zeiten. Die besten Rutscherinnen und Rutscher in Pankow haben die Möglichkeit, sich für das Deutsche Rennrutsch-Finale zu qualifizieren, das der Rennrutsch-Verband im November in Bad Lauterberg ausrichtet. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

