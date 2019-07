Engelbert Lütke Daldrup präsentiert den Richtkranz.

»Ein schönes Werk ist uns gelungen - gar stattlich steht das Bauwerk da.« Mit diesen Worten feierte Rüdiger Kern, Polier bei der Zech Bau GmbH, am Dienstag beim Richtfest auf dem Gelände des künftigen Hauptstadtflughafens das rohbaufertige Terminalgebäude T2. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg und der Generalunternehmer, die Firma ZECH Bau, hatten zur Feier des Tages ein traditionelles Dankeschön für die am Bau Beteiligten ausgerichtet - mit Festreden, Richtkrone, Pils vom Fass und einem deftigen Grillbüfett. »Schönen guten Tag, ich begrüße die Männer und Frauen vom Bau. Das ist heute Ihr Fest«, rief denn auch ein gut gelaunter Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup zur Eröffnung den versammelten Leuten vom Bau, aber auch den geladenen Vertretern der Anliegergemeinden, der Landes- und Bundespolitik, den am Flughafenbau Beteiligten und den Journalisten zu.

Es war aber auch nichts weniger als ein Festtag für Lütke Daldrup selbst,...