Berlin. Die Ermittler im Fall der tödlichen Attacke auf einen Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof haben Details über den Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Mann, der den Jungen am Montag mit einem Stoß vor einen einfahrenden ICE getötet haben soll, ist ein verheirateter Familienvater. »Er soll seit 2006 in der Schweiz leben, er soll verheiratet sein und Vater von drei Kindern sein«, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag. »Er hat angegeben, er sei vor wenigen Tagen von Basel mit dem Zug nach Frankfurt gefahren.« In Deutschland sei er bislang nicht polizeibekannt gewesen.

Der mutmaßliche Täter von Frankfurt war in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente gefunden worden, die auf eine psychische Erkrank...